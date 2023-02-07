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Kim, orduya muharebe tatbikatlarını artırma emri verdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, orduya muharebe tatbikatlarını artırma ve savaş hazırlıklarını güçlendirme talimatı verdi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 11:24
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Kuzey Kore lideri Kim, orduya muharebe tatbikatlarını artırma emri verdi

Kim, orduya muharebe tatbikatlarını artırma emri verdi
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Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, iktidardaki Kore İşçi Partisinin Merkez Askeri Komisyonunun dün yaptığı toplantıya başkanlık eden Kim, ordudan askeri hazırlıkları artırmasını istedi.

Komisyonun toplantısı, Kuzey Kore’nin en son geliştirdiği silahları sergilemek üzere kuruluş yıl dönümü kutlamalarında yapmayı planladığı askeri geçit töreni hazırlıklarının öncesinde geldi.

Komisyon üyeleri, toplantıda “askeri operasyon ve tatbikatların sürekli olarak genişletilmesi ve yoğunlaştırılması” ve “savaşa hazır bulunma” durumunun güçlendirilmesi konularını ele aldı.

Devlet medyasının toplantıya ilişkin görüntülerinde, “Füze Genel Bürosu” adı altında yeni kurulmuş olma ihtimali yüksek bir askeri operasyonel birimin bayrağı da yer aldı.

Kuzey Kore’de 75’inci kuruluş yılı kutlamalarının yarın başkent Pyongyang’da yapılması bekleniyor.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı geçen hafta, ABD'nin, Güney Kore ile askeri tatbikatlarını artırmasının bölgede gerilimi tırmandırdığını savunarak kısa veya uzun vadeli herhangi bir tehdide karşı "ezici nükleer güçle" yanıt vermeye hazır olduklarını bildirmişti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, geçen ay sonunda yeni nesil hayalet savaş uçakları ve uçak gemileri gibi stratejik askeri varlıkları Güney Kore'ye daha fazla konuşlandıracaklarını açıklamıştı.

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