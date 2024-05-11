Kuzey Kore lideri Kim, yeni roketatarın son testine katıldı

Kuzey Kore medya ajansı, bugün gerçekleştirilen testte 240 milimetrelik çoklu roketatar ve güdümlü mermilerin hedefleri başarıyla vurduğunu duyurdu.

Ajans tarafından yapılan açıklamda Kuzey Kore'nin bu yıl iki kez test ettiği sistemin, 2026'ya kadar ordu envanterindeki yerini alacağı da bildirildi.

Kuzey Kore'nin son aylarda hız verdiği silah envanterini güncelleme projeleri, ABD ve Güney Kore'de ciddi bir tedirginlik yaratmış durumda. Uzmanlara göre Kim, ABD'ye ülkesinin nükleer gücünün dışında askeri teknoloji alanında da boş olmadığını göstermeye çalışıyor. Kim bu sayede ABD ile yürüttüğü diplomaside elini güçlendirmeyi amaçlıyor.