Kuzey Kore lideri korkutuyor: Daha fazla nükleer üreteceğiz

Kuzey Kore Devlet Medyası'nın haberlerine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin 2024'te üç ek askeri casus uydusu fırlatacağını, daha fazla nükleer silah üreteceğini ve modern insansız savaş ekipmanlarını tanıtacağını söyledi. ABD ile başa çıkmak için ise ezici savaş hazırlığı çağrısında bulundu.

Kim'in, iktidardaki İşçi Partisi'nin gelecek yıl için devlet hedeflerini belirlemek amacıyla yaptığı kilit toplantı sırasında yaptığı yorumlar, gelecek yıl Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde gelecekteki diplomasideki nüfuzunu artırmak için bir dizi silah testine devam edeceğini öne sürüyor.

Gözlemciler, Kim'in yaptırımların hafifletilmesi karşılığında Kuzey Kore'nin test faaliyetlerini durdurmayı ve diğer sınırlı nükleer silahlardan arınma adımlarını atmayı teklif edebileceğini ancak ilerleyen nükleer cephaneliğinden tamamen vazgeçmeye niyeti olmadığını söylüyor.

Cumartesi günü sona eren beş günlük toplantıda Kim, resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'na göre ABD ve takipçilerinin Kuzey Kore'ye karşı hamlelerinin bu yıl benzeri görülmemiş bir durum olduğunu ve Kore Yarımadası'nı nükleer bir savaşın eşiğine getirdiğini söyledi.

KCNA'ya göre Kim, "Bu vahim durum, düşmanların her türlü provokasyonunu bir vuruşta bastırmak için ezici savaş müdahale yetenekleri ve kapsamlı ve mükemmel askeri hazırlığa sahip olmak için çalışmaları hızlandırmamızı gerektiriyor" dedi.

Kim, ülkenin Kasım ayında fırlattığı ilk keşif uydusuna ek olarak gelecek yıl üç askeri casus uyduyu daha fırlatmayı planladığını açıkladı.