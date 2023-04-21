Kuzey Kore nükleer silahsızlanmayı reddetti

G7 ülkelerinin Kuzey Kore'ye yaptığı 'nükleer silahsızlanın' çağrısına olumlu cevap gelmedi.

Kuzey Kore nükleer silahsızlanmayı reddetti

Editör: Özlem Kıral

Kuzey Kore, G7 ülkelerinin herhangi bir yeni nükleer testten veya balistik füze fırlatmasından "kaçınılması" çağrısını reddederek, nükleer güç statüsünün "nihai ve geri alınamaz" olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui , G7'nin "son derece müdahaleci" açıklamasını kınayarak, dünyanın en büyük yedi ekonomik gücünün ülkesinin egemenliğinin meşru kullanımına "kötü niyetle" saldırdığını söyledi.

Choe Son Hui, resmi KCNA haber ajansı tarafından yayınlanan bir açıklamada, "Kuzey Kore'nin birinci sınıf bir nükleer güç olarak konumu nihaidir ve geri alınamaz" dedi.

Konuşmasına devam eden Bakan, ''bir avuç bencil ülkeden oluşan kapalı bir grup olan G7, uluslararası toplumu (bir bakıma) adil bir şekilde temsil etmiyor, ancak ABD'nin hegemonyasını sağlamak için siyasi bir araç olarak hizmet ediyor" dedi.

Birkaç gün önce, G7 ülkelerinin Dışişleri bakanları Kuzey Kore yönetimini "daha fazla istikrar bozucu ve kışkırtıcı eylemlerden kaçınmaya " ve ''nükleer silahlardan tamamen vazgeçmeye " teşvik etmişti.

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