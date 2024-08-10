Kuzey Kore yardımları reddetti

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayımlanan habere göre, Kim Jong-un, sellerden etkilenen geçici barınaklarda kalan mağdurlarla bir araya geldi.

Kim, önümüzdeki aylarda yaklaşık 15 bin kişinin başkent Pyongyang'a taşınabileceğini ve mağdurlara her türlü desteği sağlayacağını belirtti. Ayrıca, ülkesinin hasar onarımlarını dış yardıma başvurmadan kendi imkanlarıyla yapacağını ifade etti.

Kuzey Kore'nin kuzeybatısındaki Sinuiju kentinde, şiddetli yağışlar ve Yalu Nehri'nin taşması sonucu 5 binden fazla kişi mahsur kalmış ve tahliye edilmiştir.

Güney Kore, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Rusya ve Çin, Kuzey Kore'ye yardım malzemesi sağlamayı teklif etmişti. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'deki sel felaketinde ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i geçtiğini tahmin ederken, Kim Jong-un, Güney Kore medyasını felaketin boyutunu abartmakla suçlayarak kınadı.