Kuzey Kore yurt dışındaki diplomatik misyonlarını kapatıyor

Angola ve Uganda'daki diplomatik misyonlarını kapatma kararı alan Kuzey Kore'nin, İspanya'daki büyükelçiliğinin faaliyetlerini de sonlandıracağı belirtildi. İspanya Halklarının Komünist Partisi'nden (PCPE) yapılan açıklamada Pyongyang'ın kararı diplomatik kanallardan İspanya yönetimine bildirdiği kaydedildi. Kuzey Kore'nin İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan büyükelçiliğinin kapanacak Madrid Büyükelçiliğinin faaliyetlerini üstleneceği öğrenilirken, Pyongyang'dan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Güney Kore basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre ise Pyongyang'ın uluslararası yaptırımlar nedeniyle yaşanan ekonomik kriz karşısında yurt dışındaki diplomatik misyonlarını kapatma kararı aldığı iddia edildi.

VEDA ZİYARETİ YAPTIKLARI AÇIKLANMIŞTI

Kuzey Kore resmi haber ajansı geçtiğimiz günlerde ülkenin Uganda ve Angola'da bulunan büyükelçiliklerinin kapandığını duyurmuştu. Kuzey Kore'nin Luanda Büyükelçisi Jo Pyong-chol'un Pazartesi günü Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço'ya veda ziyaretinde bulunduğu açıklanırken, Kampala Büyükelçisi Jong Tong Hak'ın da Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'yi son kez ziyaret ettiği bildirilmişti.

Kuzey Kore'nin dünya çapında farklı ülkelerdeki misyonlarının yaklaşık yüzde 25'ini kapatması bekleniyor. Toplam 159 ülkeyle diplomatik ilişkileri bulunan Kuzey Kore'nin yurt dışında büyükelçilikler kapatılmadan önce 53 diplomatik misyonu olduğu biliniyor.

EKONOMİK KRİZ YAŞIYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen nükleer silah ve balistik füze programını sürdüren Kuzey Kore'ye ağır uluslararası ekonomik yaptırımlar uygulanıyor. Ülkenin yaptırımlar nedeniyle ekonomik kriz yaşadığı biliniyor.