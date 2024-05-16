Kuzey Kore'den milyon dolarlık kripto para vurgunu

10 Mayıs'ta BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan bir BM raporu, 2017 ile 2024 yılları arasında kripto para şirketlerine yönelik gerçekleştirilen siber saldırıların tam listesini sunuyor.

Rapora göre 2023 sonlarında, ünlü kripto para borsası HTX'ye yapılan siber saldırılarda 147,5 milyon dolar çalındı. Hırsızlığın ardından borsadaki fonlar, kripto para birimi Tornado Cash aracılığıyla aklandı.

2022 yılında ABD Hazine Bakanlığı tarafından onaylanan kripto para birimi, 2019'da kurulmasından bu yana, Kuzey Kore tarafından desteklenen Lazarus grubu da dahil olmak üzere çeşitli bilgisayar korsanları tarafından kripto para aklamak için kullanıldığı ortaya çıktı.

2023 yılında Tornado Cash'in iki kurucu ortağı, 1 milyar doların üzerinde kara para aklamayı kolaylaştırmakla suçlanmıştı.