28 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kuzey Kore’den nükleer silah adımı

Füze denemelerini artıran Kuzey Kore, nükleer silaha uygun nükleer malzeme üretiminin artırılması çağrısı yaptı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 11:41
Takip Et

Kuzey Kore’den nükleer silah atağı

Kuzey Kore’den nükleer silah adımı
+
Aa
-

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin gücünü pekiştirecek nükleer silah imalatı için uygun nükleer malzeme üretiminin artırılması çağrısında bulundu.

Yonhap’ın Kuzey Kore’nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansından (KCNA) aktardığına göre, Nükleer Silahlar Enstitüsünden ülkenin nükleer gücü hakkında brifing alan Kim, nükleer kapasitenin genişletilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nükleer silahların “her zaman ve her yerde” kullanılması için “kusursuz” hazırlıklar yapılmasıni isteyen Kim, “Nükleer gücümüzün kapsamlı cevap pozisyonunu pekiştirme çalışmalarından asla tatmin olmamalıyız ve nükleer gücü istikrarlı şekilde güçlendirmeyi sürdürmeliyiz” dedi.

Kim, ülkenin nükleer gücünün katlanarak artırılması hedefi doğrultusunda nükleer silah imalatı için uygun nükleer malzeme üretiminin artırılması çağrısı yaptı.

Devlet medyası, ayrıca, ilk kez Kim’in “Hwasan-31” adlı taktik nükleer savaş başlığına benzeyen silahları incelerken çekilmiş fotoğraflarını yayınladı.

Kuzey Kore son dönemde füze denemeleri konusunda ivmeyi artırdı. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
1
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
2
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
3
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
4
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
5
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
﻿5'li çeteden sonraki en büyük gözde müteahhit Ersin Arıoğlu hayatını kaybetti
6
﻿5'li çeteden sonraki en büyük gözde müteahhit Ersin Arıoğlu hayatını kaybetti
﻿5'li çeteden sonraki en büyük gözde müteahhit Ersin Arıoğlu hayatını kaybetti
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
7
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Hollanda'dan Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme mesajı
﻿Hollanda'dan Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme mesajı
﻿Hollanda'dan Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme mesajı
﻿Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Delikanlı: "Demokratlar ve Millet İttifakı Tek Bir Boş Sandık Bırakmayacak"
﻿Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Delikanlı:
﻿Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Delikanlı: "Demokratlar ve Millet İttifakı Tek Bir Boş Sandık Bırakmayacak"
﻿Katarakt nedir? Katarakt belirtileri nelerdir? Katarakt tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Katarakt nedir? Katarakt belirtileri nelerdir? Katarakt tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Katarakt nedir? Katarakt belirtileri nelerdir? Katarakt tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Putin’in yardımcısı: ‘Batıyı yok etmeye hazırız’
﻿Putin’in yardımcısı: ‘Batıyı yok etmeye hazırız’
﻿Putin’in yardımcısı: ‘Batıyı yok etmeye hazırız’
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.