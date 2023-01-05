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Kuzey Kore'ye ait İHA, Güney'in Devlet Başkanlığı binasına yakın uçtu

Güney Kore hava sahasını 26 Aralık'ta ihlal eden Kuzey Kore'ye ait insansız hava araçlarından (İHA) birinin, Güney Kore Devlet Başkanlığı binasının yakınındaki uçuşa yasak bölgeye de girdiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 10:41
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Kuzey Kore'ye ait İHA'nın, Güney'in Devlet Başkanlığı binasına yakın uçtuğu belirlendi

Kuzey Kore'ye ait İHA, Güney'in Devlet Başkanlığı binasına yakın uçtu
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Güney Kore ordusunun daha önce reddettiği Başkanlık binası yakınlarındaki uçuşa yasak bölgeyi Kuzey Kore'ye ait İHA'nın ihlal ettiği iddiasını Yonhap Haber Ajansına konuşan bir askeri yetkili doğruladı.

İsmi açıklanmayan Güney Koreli askeri yetkili, söz konusu İHA'nın başkent Seul'deki uçuşa yasak bölgeyi 3,7 kilometre ihlal ettiğini ve Güney Kore Devlet Başkanlığı binasının yakınlarından geçtiğini kaydetti.

Yetkili, söz konusu İHA'nın kuzeyden giriş yaptığı ancak stratejik güvenlik tesislerine yaklaşmadığını aktardı.

- Kuzey Kore'ye ait 5 İHA, Güney'in hava sahasını ihlal etmişti

Güney Kore, Aralık 2022'de Kuzey Kore'ye ait 5 İHA'nın hava sahasını ihlal ettiğini ve bunlardan birinin başkent Seul'e kadar uçtuğunu açıklamıştı.

Güney Kore ordusunun savaş uçaklarını havalandırıp helikopterlerden yaklaşık 100 atış yapılmasına karşın İHA'ların vurulamadığı, operasyona katılan "KA-1" tipi savaş uçaklarından birinin düştüğü ancak pilotların yara almadan kurtulduğu bildirilmişti.

Yaşananlar üzerine yapılan açıklamada, Kuzey tarafının provokasyonlarına "sert ve hakkıyla" cevap verileceği vurgulanmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'ye ait 5 İHA’nın Güney'in hava sahasını ihlal etmesi ve bunlara karşı yapılan operasyonların başarısızlığa uğramasının ardından, silahlı kuvvetlerin keşif ve gözetleme imkanlarını geliştirme taahhüdünde bulunmuştu. (AA)

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