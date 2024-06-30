Kuzey Makedonya Başbakanı, AB Büyükelçisi ile görüştü

Mickoski, AB'nin Kuzey Makedonya'nın reform süreçlerine ve istikrarına verdiği desteğin önemine dikkat çekerek, yeni hükümetin AB ile ortaklık ve ortak değerler ruhu içinde çalışacağını vurguladı.

Büyükelçi Geer, AB'nin Kuzey Makedonya ile mükemmel işbirliğini sürdürme konusundaki kararlılığını teyit ederek, önümüzdeki dönemde öngörülen temel reformlar ve projeler konusunda desteğe hazır olduğunu dile getirdi. Mickoski ve Büyükelçi, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, ortak çıkarların bulunduğu farklı alanlardaki iş birliğinin yoğunlaştırılması gerektiği konusunda mutabık kaldılar.