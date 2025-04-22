Kuzey Makedonya Merkez Bankası yeni faiz oranını açıkladı

Ülkede yıllık tüketici enflasyonu, Şubat ayında yüzde 5 seviyesindeyken Mart ayında yüzde 2,7’ye gerileyerek Eylül 2023’ten bu yana en düşük seviyeye indi. Bu durum, merkez bankasının faiz oranlarını değiştirmeden sürdürmesinin ardında yatan temel nedenlerden biri olarak gösteriliyor.

Ekonomik büyüme ise yılın son çeyreğinde yüzde 3,2’ye ulaştı. Bu oran, bir önceki çeyrekte kaydedilen yüzde 3’lük artışın üzerinde gerçekleşerek 2022’nin ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme oldu. Merkez Bankası, hem iç talebi hem de fiyat dinamiklerini dikkatle izlemeye devam edeceğini açıkladı.

Dış risklerin belirginleştiğine dikkat çeken yetkililer, küresel ekonomideki dalgalanmaların Kuzey Makedonya’yı da etkileyebileceğini vurguladı. Aynı toplantıda gecelik mevduat faizi yüzde 3,95 ve yedi günlük mevduat faizi ise yüzde 4 seviyesinde sabit bırakıldı.

Uzmanlar, para politikasındaki bu istikrarlı duruşun yatırımcı güveni açısından olumlu bir sinyal olduğunu değerlendiriyor. Ayrıca, enflasyondaki gerileme eğiliminin devam etmesi durumunda önümüzdeki aylarda faiz indirimi ihtimalinin de gündeme gelebileceği ifade ediliyor.