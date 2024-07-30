Kuzey Makedonya’da 40’tan fazla noktada orman yangını: 1 ölü

Kuzey Makedonya'da çoğu dün olmak üzere 40'tan fazla orman yangını çıktı. Alevlerin hızla yayıldığı 12 köyde vatandaşlar tahliye edildi ve birçok ev kullanılamaz hale geldi. Kumanova Belediyesi’ne bağlı Kokoşinye köyünde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Makedonya Kriz Yönetim Merkezi Müdürü Stoyançe Angelov, yangınların söndürülmesi için ordu ve polis helikopterleri ile iki özel uçağın kullanıldığını, ancak yangınların aynı anda başlaması ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılması nedeniyle bu çabaların yetersiz kaldığını belirtti.

Angelov, “Maalesef yanan evler var. Bunların çoğu Nemanyitsa köyündeki eski ve terk edilmiş evlerden oluşuyor, fakat kullanım halinde olan evler de bulunuyor. Kumanovo Belediyesi sınırları içerisindeki Kşanye, Kokoşinye ve Murgaş köyleri de yangından etkilendi. Yangın, Staro Nagoriçane Belediyesi’ndeki üç köyde ve Kiliseli (Sveti Nikola) Belediyesi’nde de etkili oldu” dedi.

Angelov, bazı yangınların kasıtlı çıkarıldığına dair şüphelerin olduğunu belirtti. Dünkü toplam 46 yangından 27'sinin söndürüldüğünü, 5 yangının kontrol altına alındığını ve halen 14 yangınla mücadele edildiğini bildirdi.