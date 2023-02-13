﻿Türkiye ve Suriye'deki depremler için 1 günlük yas

Kovaçevski, "Türkiye ve Suriye sınır bölgesini vuran yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına yarını yas günü ilan ettik. Kuzey Makedonya vatandaşlarının düşünce ve duaları, hayatını kaybedenlerin yakınları ve aileleriyle birliktedir." ifadelerini kullandı.

Depremlerde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyen Kovaçevski, "Devlet ve millet olarak yardım etmeye, dayanışma içerisinde olmaya, depremden etkilenen ve her şeyini kaybedenlere destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Hükümetten yapılan açıklamada, ülkede ve Kuzey Makedonya'nın yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerinde bayrakların yarıya indirileceği vurgulandı. (AA)

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