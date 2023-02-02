Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde servis minibüsü devrildi: 9 yaralı

Otoyolun Gebze Balçık Gişeleri mevkisinde seyreden S.K. idaresindeki FF 6576 plakalı işçi servisi, bağlantı yolunda şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile 8 işçi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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