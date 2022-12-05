Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal madde paniği

DHA’nın haberine göre, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe kavşağı yol kenarına kimyasal madde döküldüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
DEVREYE ÖZEL KIYAFETLİ GÖREVLİLER GİRDİ
Özel kıyafetli görevliler atığın döküldüğü alanda inceleme başlattı.
Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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