Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR kargo kamyonuna çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Riva mevkisinde meydana gelen olayda, Edirne istikametine doğru seyir halinde ilerleyen Nabi Ateş'in kontrolündeki 54 RG 072 plakalı TIR, bilinmeyen bir nedenle aynı istikamette seyir halinde olan Uğur Höke'nin kontrolündeki 06 ED 9924 plakalı kargo kamyonuna çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan kamyon bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Yaşanan kazada TIR'ın şoförü Nabi Ateş ve kamyon şoförü Uğur Höke direksiyon kabininde sıkışarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı.

Kaza sebebiyle yolda güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekipleri, bir süre trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Kaza esnasında yola savrulan kargo paketleri yol bakım ve temizlik ekipleri tarafından taşınırken, araçlar vinç yardımı ile kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.