Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: Kamyon ve TIR'lar birbirine girdi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon ile iki TIR'ın feci şekilde kazaya karıştı. Meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli mevki, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 EJ 683 plakalı kamyon, Servet Güler'in kullandığı akaryakıt istasyonundan çıkan 06 FG 8056 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği kamyona, arkadan gelen CT 4131 BT Bulgaristan plakalı TIR çarptı. Kazada, 55 EJ 683 plakalı kamyon ile Bulgaristan plakalı TIR'ın şoförü araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bulundukları yerde sıkışan şoförleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Jandarma, kazayla ile ilgili inceleme başlattı.

Kazayı yara almadan atlatan TIR şoförü Servet Güler, "Saat 05.00'da kalktık, sahurumuzu yaptık. Yakıtımı aldım yola çıktım. Yaklaşık 500 metre gitmeden aracım bir silkelendi.

O an olayı tam anlayamadım, arabayı sağa doğru park ettim. Baktım bana arkadan çarpmışlar. Ben durup yanına gidene kadar, başka bir TIR'da o araca çarptı. Her iki aracın şoförü de sıkıştı. Durumları genel olarak iyi gibiydi" dedi.

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