Kuzey Tunçelli'den bir rekor daha: İkinci kez Avrupa Şampiyonu

Kaynak: AA
Kuzey Tunçelli'den bir rekor daha: İkinci kez Avrupa Şampiyonu

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 7:46.01'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Milli sporcu Kuzey Tunçelli, Slovakya'da düzenlenen Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Samorin kasabasında düzenlenen organizasyonun 5. günü tamamlandı.

Erkekler 800 metre serbest stilde Kuzey Tunçelli, 7.46.01'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Bu mesafede 2024'ün ardından bir kez daha şampiyon olan Kuzey, Slovakya'da erkekler 1500 metre serbest kategorisinin ardından ikinci altın madalyasını kazandı.

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