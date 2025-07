Kuzey Tunçelli'den bir rekor daha: İkinci kez Avrupa Şampiyonu

Milli sporcu Kuzey Tunçelli, Slovakya'da düzenlenen Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Samorin kasabasında düzenlenen organizasyonun 5. günü tamamlandı.

Erkekler 800 metre serbest stilde Kuzey Tunçelli, 7.46.01'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

???? Kuzey Tuncelli is on fire!



A Championship Record and a statement win in the Men’s 800m Freestyle Final! A warm-up for the World Championships? ????#EuropeanAquatics #Swimming pic.twitter.com/B44GQVfi11