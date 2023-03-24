Güney Kore'den Kuzey'e 'pervasız provokasyonların bedelini' ödetme sözü

Güney Kore, Kuzey'in son dönemde yoğun şekilde yürüttüğü silah testlerinden rahatsızlık duyuyor.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Daejeon Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen Batı Denizi Savunma Günü Anma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Kuzey'in kıtalar arası balistik füze ve nükleer su altı dronu testlerine tepki gösterdi.

Kuzey'in nükleer silahlarını her geçen gün geliştirdiğini ve benzeri görülmemiş yoğunlukta füze provokasyonları yaptığını belirten Yoon, "Kuzey Kore'nin pervasız provokasyonlarının bedelini ödemesini sağlayacağım. Hükümetimiz ve ordumuz, Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmeye devam etmesi ve füze provokasyonları karşısında Güney Kore Üç Eksenli Savunma Sistemi'ni önemli ölçüde güçlendirecek ve Güney Kore, ABD ve Japonya arasındaki güvenlik işbirliğini daha da sağlamlaştıracaktır." açıklamasında bulundu.

ART ARDA FÜZE DENEMELERİ

Güney Kore ile ABD'nin 14 Mart'ta başlattığı "Özgürlük Kalkanı" tatbikatına karşı Kuzey Kore, füze denemelerini sürdürüyor.

Kuzey, 22 Mart'ta nükleer karşı saldırı tatbikatı düzenlediğini duyurmuştu. Bu tatbikatın 3 bölümden oluştuğu, bunların, nükleer saldırı kontrol sisteminin yönetilmesi, nükleer karşı saldırı durumuna geçiş ve nükleer başlık modeli taşıyan balistik füzenin fırlatılması olduğu belirtilmişti.

Güney Kore ve Japonya, 19 Mart'ta Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne yerel saatle 11.05'te balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Azami 50 kilometre irtifaya ulaşan balistik füze, 800 kilometre yol alarak Japon Denizi'ne düşmüştü.

Denemenin, Güney Kore ile ABD ordularının 14 Mart'ta başlattığı ve 23 Mart'ta sona eren "Özgürlük Kalkanı" tatbikatı esnasında yapılması dikkati çekmişti.

2022'de Kuzey Kore, BM, ABD, AB ve komşu ülkelerden gelen bir dizi yaptırıma rağmen 90'dan fazla kıtalar arası balistik füze fırlatarak bir yılda ateşlediği en yüksek füze sayısına ulaşmıştı.

Pyongyang yönetimi, ay başından bu yana 6, yılbaşından bu yana da 20'yi aşkın füze denemesi yaptı.