24 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Kore'den Kuzey'e 'pervasız provokasyonların bedelini' ödetme sözü

Güney Kore'den Kuzey'e 'pervasız provokasyonların bedelini' ödetme sözü

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Daejeon Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen Batı Denizi Savunma Günü Anma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Kuzey'in kıtalar arası balistik füze ve nükleer su altı dronu testlerine tepki gösterdi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 14:51
Takip Et

Kuzeye ''pervasız provokasyonların bedelini'' ödetme sözü

Güney Kore'den Kuzey'e 'pervasız provokasyonların bedelini' ödetme sözü
+
Aa
-

Güney Kore, Kuzey'in son dönemde yoğun şekilde yürüttüğü silah testlerinden rahatsızlık duyuyor.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Daejeon Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen Batı Denizi Savunma Günü Anma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Kuzey'in kıtalar arası balistik füze ve nükleer su altı dronu testlerine tepki gösterdi.

Kuzey'in nükleer silahlarını her geçen gün geliştirdiğini ve benzeri görülmemiş yoğunlukta füze provokasyonları yaptığını belirten Yoon, "Kuzey Kore'nin pervasız provokasyonlarının bedelini ödemesini sağlayacağım. Hükümetimiz ve ordumuz, Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmeye devam etmesi ve füze provokasyonları karşısında Güney Kore Üç Eksenli Savunma Sistemi'ni önemli ölçüde güçlendirecek ve Güney Kore, ABD ve Japonya arasındaki güvenlik işbirliğini daha da sağlamlaştıracaktır." açıklamasında bulundu.

ART ARDA FÜZE DENEMELERİ

Güney Kore ile ABD'nin 14 Mart'ta başlattığı "Özgürlük Kalkanı" tatbikatına karşı Kuzey Kore, füze denemelerini sürdürüyor.

Kuzey, 22 Mart'ta nükleer karşı saldırı tatbikatı düzenlediğini duyurmuştu. Bu tatbikatın 3 bölümden oluştuğu, bunların, nükleer saldırı kontrol sisteminin yönetilmesi, nükleer karşı saldırı durumuna geçiş ve nükleer başlık modeli taşıyan balistik füzenin fırlatılması olduğu belirtilmişti.

Güney Kore ve Japonya, 19 Mart'ta Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne yerel saatle 11.05'te balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Azami 50 kilometre irtifaya ulaşan balistik füze, 800 kilometre yol alarak Japon Denizi'ne düşmüştü.

Denemenin, Güney Kore ile ABD ordularının 14 Mart'ta başlattığı ve 23 Mart'ta sona eren "Özgürlük Kalkanı" tatbikatı esnasında yapılması dikkati çekmişti.

2022'de Kuzey Kore, BM, ABD, AB ve komşu ülkelerden gelen bir dizi yaptırıma rağmen 90'dan fazla kıtalar arası balistik füze fırlatarak bir yılda ateşlediği en yüksek füze sayısına ulaşmıştı.

Pyongyang yönetimi, ay başından bu yana 6, yılbaşından bu yana da 20'yi aşkın füze denemesi yaptı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
1
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
2
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
3
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
4
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
5
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
6
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿AKP seçim için vatandaşın canını hiçe sayıyor!
7
﻿AKP seçim için vatandaşın canını hiçe sayıyor!
﻿AKP seçim için vatandaşın canını hiçe sayıyor!
﻿Spor Toto 1. Lig'de dört maçın saati değişti
﻿Spor Toto 1. Lig'de dört maçın saati değişti
﻿Spor Toto 1. Lig'de dört maçın saati değişti
﻿Muhalif paylaşımlar Tarkan'a yasak getirdi. TFF: Biz yapmadık
﻿Muhalif paylaşımlar Tarkan'a yasak getirdi. TFF: Biz yapmadık
﻿Muhalif paylaşımlar Tarkan'a yasak getirdi. TFF: Biz yapmadık
﻿Uzun süren öksürükler tehlikeli hastalığın belirtisi
﻿Uzun süren öksürükler tehlikeli hastalığın belirtisi
﻿Uzun süren öksürükler tehlikeli hastalığın belirtisi
﻿Kuzey Kore insansız su altı nükleer saldırı aracını test etti
﻿Kuzey Kore insansız su altı nükleer saldırı aracını test etti
﻿Kuzey Kore insansız su altı nükleer saldırı aracını test etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.