Kuzeyin oğluna veda! Ünlü isimlerin paylaşımları yürekleri burktu!

Volkan Konak'ın 58 yaşında hayata sahnede veda etti. Ani ölümüyle sanat dünyası adeta yasa boğuldu. Karadeniz oğluna ünlü isimler sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile veda etti.

MAHSUN KIRMIZIGÜL

AH VOLKAN ABİM AH!

"Son zamanlarda kaybettiğim sevdiklerim, yaşadığımız acı olaylar… Ne tadımız kaldı ne tuzumuz, ne baharımız ne de bayramımız. Her şey eksik, her şey yarım…

Az önce İzmir’de sahnedeydim. Müziğin içinde kaybolmuşken aldığım acı haberle sarsıldım. Volkan Konak… İTÜ’den abimiz, çok sevdiğim sanatçı dostum, sahnede, alkışlar arasında hayata veda etmiş. O an zaman durdu, müzik sustu, içimde bir şey daha koptu. Ailesine, dostlarına ve onu seven herkese sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

Tarifsiz bir üzüntü içindeyim. Bunu kelimelerle anlatmam mümkün değil. İçimdeki bu karanlık ne zaman aydınlanacak? Ne zaman yeniden nefes alacağız, ne zaman bu hüzün dinecek? Bilmiyorum… Tek bildiğim, içimde büyüyen bu boşluğun her geçen gün biraz daha derinleştiği… Her gidenin ardından biraz daha yalnız, biraz daha eksik kaldığım…"

SELÇUK BALCI

"Mimoza çiçeğimiz Volkan Konak’ı kaybetttik. Çok erken oldu be Volkan abi, çok üzgünüm. İyi ki sohbetimiz olmuştu iyi ki şarkılar söylemiştik birlikte. Bizlere bu hatıralar kaldı sadece."

RESUL DİNDAR

"Söylenecek söz yok. Kalbim çok acıdı…

Ailesine, tüm sevenlerine ve değer verenlerine sabırlar diliyorum.

Başın sağolsun dağım, denizim, Karadenizim…

Nur içinde yat abi, huzur içinde yat. Mekanın cennet olsun"

ÖYKÜ GÜRMAN

"Ağla beni ağla beni gözündeki yaş olayım

Sevduğum el sayma beni unutursam taş olayım sesin yankılanıyor yüreğimizde… Çok üzgünüm çok… Kelimeler de anlamını yitirdi… Ahhhh Karayemiş yılları… Ah o takvimler…"

NAZAN ÖNCEL

"Volkan’ım bayrama noktayı koydu. Çok severdim; Sene 93. “Nazınla dünya sazınla dünya.” Ben yazdım okudum, o kemençe çaldı; gencecik bir delikanlıydı daha. Gel de inan şimdi buna :(( Her daim dik duruşuyla hatırlayacağım. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve bütün sevenlerinin başı sağ olsun, başımız sağ olsun."

MUSTAFA SANDAL

"Saygıdeğer meslektaşım, Karadeniz'in dev sesi Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilerim. Çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Kuzeyin oğlu."

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ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Zaten bayram buruktu …. İyice bitti bayram … O kadar üzgünüm, o kadar üzgünüm ki…. Yattığınız yer nur dolsun Volkan Bey …. Cerrahpaşa hep kulaklarımızda, kalbimizde olacak…."

KORAY AVCI

"Hayalim seninle birlikte şarkı söylemekti. Sen bana daha fazlasını yaptın. Ağabeyim oldun. Ailemden birisi oldun. Sevgini hiç esirgemedin. Hastaneye gidene kadar inanmak istemedim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Volkan abimizi kaybettik. Başımız sağ olsun. Devri daim olsun."

CEM YILMAZ

"Daha ne deseydi :( Gerçek bir sanatçıyı kaybettik gerçek bir Cumhuriyet sevdalısını kaybettik:( Gerçek bir Atatürk sevdalısını kaybettik …. Türkiye cumhuriyeti çok değerli bir Sanatçısını kaybetti:("

SİBEL CAN

"Kendisi de KKTC'de konser vermek için bulunan Sİbel Can haberi alır almaz hastaneye koşan ilk isim oldu. Instagram hesabında "Ah benim canım!" yazarak hikaye paylaştı.

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KUBAT

"Ah be Volkan’ım, ah be Kuzeyin Oğlu, yüreğimi dağladın… çok üzgünüm… mekânın cennet ve gönüller olsun güzel insan, türkülerinle avunacağız…"