Kuzguna yavrusu güzel görünür atasözünün anlamı nedir?

Kuzguna yavrusu güzel görünür atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Herkesin kendine ait olan şey çirkin de olsa gözüne güzel görünür anlamında kullanılan bir atasözüdür.

Aidiyet duygusuyla başkalarına çirkin görünen ve aslında gerçekten çirkin olan bir şey sahibine güzel görünecektir. Çünkü ona sahip olmak belki de çok zahmetli bir şeydi ancak o kişi bu zahmete katlandı. Bu sebeple o şey artık onun için çirkinlikten çıktı.

KUZGUNA YAVRUSU GÜZEL GÖRÜNÜR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Kuzguna yavrusu güzel görünür, sen bu ayakkabıyı alabilmek için ne kadar sıra ve stok beklediğimi biliyor musun? Çirkin de olsa ben bunu giyeceğim."