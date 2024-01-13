Kuzukulağı otu göz sağlığını böyle koruyor

Kuzukulağı otu, mide şişkinliği sorununa doğal bir çare olarak popülerliğini koruyor.

Bu bitki, A vitamini bakımından zengin içeriği sayesinde göz sağlığının korunmasına yardımcı oluyor ve bu özelliğiyle birçok kişinin ilgisini çekiyor.

SAĞLIKLI GÖZLER İÇİN TAVSİYELER:

-Makyaj ürünlerinizin son kullanma tarihlerine dikkat edin.

-Bilgisayar başında her 20 dakikada bir, 20 saniye ara verin.

-Kontakt lenslerinizi düzgün bir şekilde temizleyin ve bakımını yapın.

-Güneş gözlüğünüzü yıl boyunca kullanın.

-İlaçlarınızın prospektüslerini okuyun.

-Göz problemlerini ihmal etmeyin.

-Düzenli olarak göz muayenesi yaptırın.

-Koruyucu gözlük kullanmayı ihmal etmeyin.

-Sigara kullanmaktan kaçının.

KUZUKULAĞI OTU KULLANIMI:

Kuzukulağı otu, aktarlardan ya da mağazalardan taze ya da kurutulmuş şekilde temin edilebilir. Çay formunda tüketilebilen bu doğal bitki, romatizma veya böbrek hastalığı olan bireyler tarafından kullanılmamalıdır, çünkü bu durumlar için önerilmemektedir.