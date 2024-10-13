Kuzuyu bütün götüren siyasi parti Genel Başkanı 750 TL katkı payına karşı çıkan vatandaşı Ermeni ve Yunan yandaşı olmakla suçladı

Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) Savunma Sanayi Fonu’nun gelirlerinin artırılması amacıyla hazırlanan ve 100 bin TL ve üzerinde limitli kredi kartlarından 750 TL fon payı alınacağını içeren kanun teklifi hakkında da konuşan Destici, "100 bin limitin varsa 750 lira verirsin" dedi.

"750 LİRA VERMEYEN YUNANDIR, ERMENİDİR"

Savunma Sanayii’ne gidecek katkı payına destek çağrısında bulunan Destici, "Savunma Sanayii'ne destek vermezsen sonun Suriye gibi olur, Irak gibi olur, Filistin gibi olur. Mehmetçik canını veriyor, sen 750 lira vermişsin çok mu? Muhalefetin izinden gidip Batılılara özenenler, o parayı vermek istemiyor. Bu milletin ve devletin onun gibi düşünenlerin parasına ihtiyacı yok. Gitsin o 750 liraya bir büyük rakı alsın, DEM'lenmeye devam etsin. 100 bin limiti olup da vermeyen DEM'lidir, Yunandır, Ermenidir" açıklamasını yaptı.

"KUZU KESTİRİYORUM" AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Destici katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'deki son dönemde artan fiyatlarla ilgili konuşmuştu.. Kendi tasarruf önlemini anlatan Destici, “Ben tasarrufa dikkat ediyorum. Ben gidip kasaba 100 lira verip et almıyorum. Gidip kuzuyu kestiriyorum” demişti.