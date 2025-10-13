Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımında forma giyen Khvicha Kvaratskhelia, top kontrol yeteneğiyle gündemde.
Gürcistan milli takım kampındaki antrenmanda, takım arkadaşının havadan uzun pasına hareketlenen Kvaratskhelia, adeta uçarak topu sağ ayağıyla havada kontrol etti.
Bu anın videoları, sosyal medya yüzbinlerce görüntüleme aldı.
Yok artık Khvicha Kvaratskhelia! pic.twitter.com/37D41OPylA— Eurosport TR (@Eurosport_TR) October 13, 2025
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan yarın, A Milli Takımımız ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak.
Sol kanatta görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon ocak döneminde Napoli'nde PSG'ye transfer olmuştu. Fransız ekibi Kvaratskhelia için 70 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
PSG formasıyla 39 maça çıkan Kvaratskhelia, 9 gol ve 8 asiste imza attı.