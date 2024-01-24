KVKK ‘Seçim Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması Rehberi’ yayımladı

Rehberde, Yüksek Seçim Kurulu, siyasi partiler ve bağımsız adaylar “veri sorumlusu” olarak kabul edilirken, seçim süreçlerinde kişisel verileri işlenen gerçek kişiler “ilgili kişi” olarak tanımlandı.

Seçmen kütüğünün düzenlenmesi, güncellenmesi, askıya çıkarılması, aday adaylığı, aday gösterme, kesin aday listelerinin ilanı, seçim propagandası, kamuoyu araştırmaları ve oy verme gibi seçim faaliyetlerinin kapsamında yer alan veri işleme faaliyetlerinin, seçim mevzuatına ek olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olması gerektiği vurgulandı.

Rehber, kamu kurumları, siyasi partiler ve bağımsız adaylar tarafından işlenen kişisel verileri ayrı ayrı ele alır ve seçim faaliyetleri kapsamındaki veri işleme faaliyetleri için öneriler ve tavsiyeler sunar.

Rehberde, kişisel veri işlerken genel ilkelerin gözetilmesi, geçerli bir işleme koşuluna dayanılması, kanunda belirtilen veri sorumlusu yükümlülüklerine uyulması ve ilgili kişilerin haklarını kullanmalarını sağlayacak şekilde hareket edilmesi, ve veri güvenliği ile ilgili teknik ve idari önlemlerin veri sorumluları tarafından alınması gerektiği belirtildi.

KVKK NEDİR?

KVKK, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun kısaltmasıdır. Türkiye’de kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve denetlemek amacıyla kurulmuş bir düzenleyici ve denetleyici kurumdur. KVKK’nın başlıca amacı, kişisel verileri işlemek ve koruma altına almaktır. Bu sayede temel hak ve özgürlüklerin sürekli olarak korunması sağlanır. KVKK, 2016 yılında Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kişisel verilerin korunması, işlenmesi, saklanması ve aktarılmasının kanunlar karşısında belirli kurallara bağlanmasıdır. Bu şekilde kişilerin bilgileri güvence altına alınır ve Anayasal hakları korunmuş olur.