KVKK’den kayıtların müşteriye verilmesi kararı

Kaynak: AA
KVKK’den kayıtların müşteriye verilmesi kararı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), müşteri ile banka görevlisi arasındaki görüşme kaydının, ilgililerin talebi halinde verilmesine karar verdi.

KVKK'nin kararına göre, bir kişi, bir bankanın müşteri temsilcisi ile yaptığı görüşmenin ses kaydının kendisine verilmesini talep etti. Talebi banka tarafından reddedilen kişi, KVKK'ye başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen KVKK, bankanın, Bankacılık Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca çıkartılan "Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda kayıtları paylaşamadığını tespit etti.

İlgililerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanabilmeleri adına görüşme kayıtlarını alabileceğine hükmeden KVKK, görüşmede varsa üçüncü kişilere ait verilerin çıkarılması/maskelenmesi önlemleri alınarak ses kayıtlarının gönderilmesi yönünde bankayı talimatlandırdı.

İlgili Haberler
Bakan Şimşek’ten yatırımcılara uyarı
TCMB'den bir şirkete daha elektronik ödeme faaliyet izni
TCMB'den bir şirkete daha elektronik ödeme faaliyet izni
Cari açık OVP tahminini aştı
Cari açık OVP tahminini aştı
Son Haberler
Bitkisel çayların zararları da var Şifalı Bitkiler
Bitkisel çayların zararları da var
Kesilecek horoz 'Anne" diye bağırdı Gündem
Kesilecek horoz 'Anne" diye bağırdı
Geceyi böyle geçirirseniz uyurken kilo vereceksiniz Sağlık
Geceyi böyle geçirirseniz uyurken kilo vereceksiniz
İtalya Savunma Bakanı hastaneye kaldırıldı Dünya
İtalya Savunma Bakanı hastaneye kaldırıldı
Ortaköy'de 2 kişi denize düştü. Biri kurtarıldı diğeri kayıp Gündem
Ortaköy'de 2 kişi denize düştü. Biri kurtarıldı diğeri kayıp
'Patpat' devrildi: Sürücü öldü Gündem
'Patpat' devrildi: Sürücü öldü
Microsoft tüm zamanların en değerli şirketi oldu Teknoloji
Microsoft tüm zamanların en değerli şirketi oldu