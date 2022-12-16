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KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 20:39
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KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 1700 liradan 2500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2550 liradan 3750 liraya yükselmiş oldu. Ocak ayından itibaren alacağınız ödemeler, bu seviyelerde olacak. Tüm gençlerimize yeni düzenlememizin de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burs ve kredi sistemimiz, dünyanın en büyük ve en kapsayıcı sistemi. Sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açıldı. 20 Aralık gece saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylayabilirsiniz."

Sonuçlara e-devlet üzerinden ulaşabilirsiniz

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 burs ve öğrenim kredisi ücretlerini açıklamış, burs ve krediler lisans için 1250, yüksek lisans için 2500 ve doktora için 3750 TL'ye yükseltilmişti.

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