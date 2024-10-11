KYK ek başvuru sonuçları açıklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
KYK ek başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversitelere ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencilerinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversitelere ek kontenjan açıklaması... Ek kontenjan, özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencilerinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, üniversitelere ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencilerinin yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebileceği belirtildi. Açıklamada, "Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 13 Ekim Pazar günü saat 23.00'a kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor. Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanması şartı aranıyor" denildi.

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ise yerleştirmelerin devam edeceği, yurtlara yerleşmek isteyen öğrencilerin her hafta güncellenen yedek sırasını takip etmesi gerektiği bildirildi. Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrencilerin de 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) üzerinden yardım talep edebileceği vurgulandı.

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