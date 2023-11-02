KYK yurdu ve asansörde kalan öğrenciler...

Son zamanlarda gündemden düşmeyen KYK yurtlarında yaşanan asansör arızalarına bir yenisi daha eklendi. Konya'da KYK yurdunda asansörde kalan öğrencilerin yardımına yine öğrenciler koştu.
02 Kasım 2023 Perşembe
Son zamanlarda gündemden düşmeyen KYK yurtlarında yaşanan asansör arızalarına bir yenisi daha eklendi. Konya'da KYK yurdunda asansörde kalan öğrencilerin yardımına yine öğrenciler koştu.
Son zamanlarda gündemden düşmeyen KYK yurtlarında yaşanan asansör arızalarına bir yenisi daha eklendi. Konya'da KYK yurdunda asansörde kalan öğrencilerin yardımına yine öğrenciler koştu.