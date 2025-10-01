KYK yurdunda ihmal ölüm getirdi! 22 yaşındaki genç duş sonrası hayatını kaybetti

Eğitim İş Sendikası Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, 22 yaşındaki Kasım Bulgan’ın ölümünün ardından, Osmaniye Cebelibereket KYK Erkek Öğrenci Yurdu önünde açıklamada bulundu.

Yücel, "Korkut Ata Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Kasım Bulgan, 27 Eylül sabahı yurtta sıcak su olmadığı için soğuk suyla duş almak zorunda kalmış, ardından fenalaşarak kalp krizi geçirmiştir. Kendisi gibi hemşirelik öğrencisi olan oda arkadaşlarının kalp masajlarına rağmen kurtarılamamış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiştir" diyen Yücel, "ambulans ekibinin yolda öğrencilerden yardım istediğini, bunun da acil sağlık hizmetlerinin yetersizliğini acı biçimde ortaya koyduğunu" söyledi.

“YURT KOŞULLARI ÖĞRENCİLERİN YAŞAM HAKKINI TEHDİT EDİYOR”

Yücel, öğrencilerin 29 Eylül gecesi yurt bahçesinde protesto eylemi gerçekleştirdiğini hatırlatarak, yurttaki sorunların yıllardır süregeldiğini dile getirdi. Yücel, "Asansörlerin çalışmaması, hijyen sorunları, internet kesintileri, güvenlik kamerası eksiklikleri ve çöplerin koridorlarda birikmesi öğrencilerin yaşam hakkını tehdit etmektedir" dedi.

Yurtta çekilen görüntülerde kanalizasyon taşkınlarının ve pis suların odalara aktığının görüldüğünü ifade eden Yücel, devletin ve yurt yönetiminin temizlik ile bakım yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi.

"ÇİN'DEN KLİMA GELECEKMİŞ"

Yücel, yurt müdürü ile yaptıkları görüşmede, merkezi sistemli klimaların deneme aşamasında arızalandığını ve Çin'den yenilerinin sipariş edildiğini öğrendiklerini belirtti. Sıcak su sisteminde de ciddi arızalar bulunduğunu söyleyen Yücel, yetkililer sorumluluklarını yerine getirene kadar yurttaki konuları gündemde tutacaklarını belirtti.