KYK yurdunda mide bulandıran görüntüler. Öğrenciler ifşaladı

Ayşe Memiş
KYK yurdunda mide bulandıran görüntüler. Öğrenciler ifşaladı
Denizli’de KYK yurdunda kalan öğrenciler yemeklerinden böcek, vida, kıl çıktığını iddia ederek fotoğraflar paylaştı.

Kredi Yurtlar Kurum ile ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. KYK yurtlarında yemeklerden çıkanlar sürekli gündeme geliyor.

Bir yemek skandalı da Denizli Pamukkale Üniversitesi'ne bağlı KYK Kız Yurdu'nda yaşandı.

Öğrenciler yemeklerin içinden kıl, böcek, salyangoz, vida, kurt çıktığını iddia ederek fotoğraflar paylaştı.

Sosyal medyada fotoğraflar tek tek paylaşılıyor hem de tepki topluyor.

Öğrencilerin sürekli şikayette bulundukları ama herhangi bir çözüm alamadıkları da öğrenildi.

Öğrencilerden biri şu mesajı paylaştı:

Yemeklerdeki böcekleri geçtik Tırtıllar yemeğimize ortak olmaya çalışıyor Kullanılan malzemelerin tarihlerinin geçtik olduğu ve yemeklerin hijyenik bir yerde pişmediği çok belli Biz Pamukkale kız KYK olarak hijyenik düzgün yemekler yemek istiyoruz.

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BİRÇOK KEZ GÜNDEME GELDİ

Öte yandan KYK yemekleri ile ilgileri şikayet birçok kez sosyal medyada gündem oldu.

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin KYK yurdunda kalan bir öğrencinin yemeğinden arı çıkmıştı.

Ardahan Niyazi Mısri KYK kız yurdunda bir öğrencinin yemeğinden cam çıkmıştı.

Ayrıca İzmir Bayraklı TOKİ Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu’nda 20’ye yakın öğrencinin yemekhanede yediklerin yemekten zehirlenmişti.

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