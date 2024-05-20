KYK yurdunda yeni rezalet! 97 öğrenci yediği yemekten zehirlendi

Denizli'de Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne (KYK) bağlı Çivril öğrenci yurdunda dün gece zehirlenme vakaları meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde karın ağrısı, kusma ve baş dönmesi problemi yaşayan öğrenciler, sağlık kuruluşlarına müracaat ederken, benzer şikayetler diğer öğrencilerde de görülmeye başladı.

YEMEKTEN ZEHİRLENDİLER İDDİASI

Bu durum üzerine yurda çok sayıda ambulans sevk edilirken, zehirlenme belirtileri gösteren 97 öğrenci, ambulanslara Denizli’deki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, yurtta barınan bazı öğrencilerin yedikleri yemeklerden zehirlendiği iddia edildi.

93 ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİ

93 öğrenci taburcu edilirken, 4 öğrencinin ise tedavisine devam ediliyor. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.