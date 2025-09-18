KYK yurdunu sapıklar bastı! İstanbul’da yaşandı yurt yönetimi sessiz kaldı… Kızın iç çamaşırına yapılan şoke etti

Cevizlibağ KYK Kız Yurdu’na yaz tatili sonrası odalarına dönen öğrenciler karşılaştıkları manzarayla şoke oldular. Öğrenciler eşyalarının karıştırıldığını, dolap kilitlerinin kırıldığını, iç çamaşırlarına ve ranzalarına uygunsuz yazılar yazıldığını sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyadan tepki yağarken, yurt yönetimi yaşanan skandalla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu'nda yaşananlar mide bulandırdı. KYK yurdunu işçilere değil sapıklara vermişler. "Tadilat" yapılacağı söylenen yaz tatilinde yurttan ayrılıp eşyalarını bırakan öğrenciler, döndüklerinde karşılaştıkları manzara ile neye uğradıklarına şaşırdı.

Valizlerinin karıştırıldığını, odalarının darmadağın edildiğini söyleyen öğrenciler şikayette bulunmalarına rağmen yurt yönetiminin sessiz kaldığını iddia etti. Öğrenciler sosyal medya ve WhatsApp’tan yaşanan rezilliği kamuoyuyla paylaştı.

ODALARDA İÇKİ ŞİŞELERİ, CİNSEL İÇERİKLİ MATERYALLER BULUNDU

Odasında içki şişeleri ve sigara izmaritleri bulduğunu gösteren öğrencilerin yanında başka öğrenciler de odasına prezervatif atıldığını bir başka öğrencinin de iç çamaşırına kalp çizildiği görüldü. Tabii rezillik bununla da bitmedi. Başka bir öğrencinin ise ranzasına "Şanslı kişi kimse yazsın" yazılarak, bir sosyal medya hesabı bırakıldığını paylaştı.

YURT YÖNETİMİ SESSİZ

Kız öğrencilerin kaldığı ve özel eşyalarının bulunduğu bir devlet yurdunda böyle bir skandalın yaşanmasına sosyal medyada tepki yağarken yurt yönetimi konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

