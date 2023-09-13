KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2023-2024 öğretim yılı yurt başvuru sonuçları açıklandı.

KYK yurt başvuru sonuçları duyurusu Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından yapıldı.

Bak, "Yurt yerleştirme sürecinin ilk aşaması tamamlanmıştır" sözleriyle duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler ile hala bir yükseköğretim programına devam eden ön lisans, lisans, özel yetenek, ek kontenjan, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yurt başvuruları sonuçlandı.

2023-2024 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. Sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.

KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde "https://www.turkiye.gov.tr" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.