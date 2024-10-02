KYK yurtlarında yer bulamayanlara barınma desteği. Mansur Yavaş açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, KYK yurtlarına yerleşemeyen üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla belediyenin konuk evlerini açıyor. Eğitim hayatlarını Ankara’da sürdüren ancak yurt bulamayan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan bu imkanla barınma sorunlarına çözüm bulabilecekler.

Başkan Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Ankara’ya gelen hiçbir öğrencimizi mağdur etmeyeceğiz. KYK yurtlarına yerleşemeyen gençlerimiz için belediyemizin konuk evleri hazır” ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş 2020 yılında kurulan belediye öğrenci konukevlerinin şu ana kadar 13 bin öğrencinin misafir edildiğini hatırlattı.

BAŞVURULAR 8 EKİM'DE BİTİYOR

Bu uygulama, şehir dışından gelen ve yurt çıkmayan öğrenciler için önemli bir rahatlama sağlarken, gençlerin eğitim hayatlarına kesintisiz devam edebilmeleri için büyük bir fırsat sunuyor.

Öğrenciler, konuk evlerinden faydalanmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunabilecekler.

Üniversite öğrencileri 1 Ekim 8 Ekim tarihleri arasında başvuru yaparak belediyenin konukevlerinde kalmaya hak kazanacaklar. Başvurular konukevi.ankara.bel.tr internet adresi üzerinden yapılacak