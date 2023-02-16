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KYK'daki öğrenciler alelacele çıkarıldı yandaşların yurtlarına kimse dokunmadı

CHP’li Özgür Karabat, AKP’nin ani şekilde KYK yurtlarına depremzedeleri yerleştirme kararı almasını ancak kendisine yakın vakıfların yurtlarını bu karara dahil etmemesini eleştirdi. Karabat, “TÜGVA’nın 26, TÜRGEV’in 21, İlim Yayma Cemiyeti’nin 178 ve Ensar Vakfı’nın 62 yurdunu da depremzedelere açın” dedi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 17:54
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KYK'daki öğrenciler alelacele çıkarıldı yandaşların yurtlarına kimse dokunmadı

KYK'daki öğrenciler alelacele çıkarıldı yandaşların yurtlarına kimse dokunmadı
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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yaşanan yıkımın sonuçlarıyla yüzleşmeye başladı. Bugün yapılan açıklamaya göre 6 Şubat'ta meydana gelen, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 36 bin 187'ye yükseldi.

AFAD’ın açıklamasına göre 108 bin 68 kişi yaralandığı depremler nedeniyle 11 ilden 216 bin 347 kişi tahliye edildi.

ÖNCE GENÇLERDEN VAZGEÇİLDİ

Deprem nedeniyle evsiz kalan yurttaşlar için AKP iktidarının ilk bulduğu çözüm, üniversiteleri online eğitime geçirerek Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlara depremzedeleri yerleştirmek oldu.

Öğrencilerin üniversitelerin uzaktan eğiteme geçmesine tüm itirazlarına ve muhalefet partilerinin çabalarına karşı bu kararda direnen iktidar, bazı öğrencileri apar topar yurtlardan uzaklaştırmak pahasına kararını hayata geçirerek depremzedeleri bu yurtlara yerleştirdi.

KYK'LARIN BOŞALTILMASINA CHP'Lİ ÖZGÜR KARABAT'TAN TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, iktidarın Kredi Yurtlar Kurumu’nun öğrenci yurtlarına depremzedelerin yerleştirilmesi kararı hakkında Twitter’dan paylaşımda bulundu.

Karabat, Twitter’da “AKP, KYK’nın 800 yurdunu boşaltıp yüz binlerce öğrenciyi mağdur etti. Ancak kendi yönetimindeki 287 yurda dokunmadı. Buradan çağrı yapalım. TÜGVA’nın 26, TÜRGEV’in 21, İlim Yayma Cemiyeti’nin 178 ve Ensar Vakfı’nın 62 yurdunu da depremzedelere açın” ifadelerini kullandı.

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