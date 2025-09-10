Kylian Mbappe adım adım zirveye ilerliyor! Henry'yi geride bıraktı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu maçında Fransa, sahasında İzlanda ile karşı karşıya geldi.

İzlanda, 21. dakikada Andri Gudjohnsen ile öne geçti.

46. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, 62. dakikada Bradley Barcola'nın üstünlüğü sağladı.

Fransa sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Mbappe bu maçtaki golüyle Fransa milli takımıyla en çok gol atan futbolcular listesinde Thierry Henry'yi geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Milli takımda 57 golü olan Olivier Giroud birinci, 52 golü atan Mbappe ikinci, 51 golü bulunan Henry üçüncü sırada yer alıyor.

Listede bu futbolcuların ardından 44 golle Antoine Griezmann, 41 golle Michel Platini ve 37 golle Karim Benzema geliyor.