Kylian Mbappe adım adım zirveye ilerliyor! Henry'yi geride bıraktı

Kaynak: Haber Merkezi
Kylian Mbappe adım adım zirveye ilerliyor! Henry'yi geride bıraktı

İzlanda maçında ağları havalandıran Mbappe, milli takımdaki gol sayısını 52 çıkardı. Thierry Henry'yi geçen Mbappe, Fransa'nın en golcü oyuncuları listesinde ikinci sıraya yükseldi.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu maçında Fransa, sahasında İzlanda ile karşı karşıya geldi.

İzlanda, 21. dakikada Andri Gudjohnsen ile öne geçti.

46. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, 62. dakikada Bradley Barcola'nın üstünlüğü sağladı.

Fransa sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Mbappe bu maçtaki golüyle Fransa milli takımıyla en çok gol atan futbolcular listesinde Thierry Henry'yi geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Milli takımda 57 golü olan Olivier Giroud birinci, 52 golü atan Mbappe ikinci, 51 golü bulunan Henry üçüncü sırada yer alıyor.

Listede bu futbolcuların ardından 44 golle Antoine Griezmann, 41 golle Michel Platini ve 37 golle Karim Benzema geliyor.

Son Haberler
Kalp hastası bebek ambulans uçakla sevk edildi
Kalp hastası bebek ambulans uçakla sevk edildi
Türkiye gündemini sarsan dava için tarih verildi!
Türkiye gündemini sarsan dava için tarih verildi!
Beşiktaş'ın yeni teknik kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın yeni teknik kadrosu belli oldu
Beyninde kitle tespit edilmişti! Ünlü şarkıcı Lara imaj değiştirdi
Beyninde kitle tespit edilmişti! Ünlü şarkıcı Lara imaj değiştirdi
Bahçeli’nin kurmayı Özgür Özel’i topa tuttu! Çok ağır konuştu
Bahçeli’nin kurmayı Özgür Özel’i topa tuttu! Çok ağır konuştu