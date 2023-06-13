Kylian Mbappe kararını verdi

Geçen sene sıkça Real Madrid ile anlaştığı söylenen ancak sürpriz bir şekilde mevcut kulübü PSG ile astronomik fiyata sözleşme uzatan Kylian Mbappe kararından pişman oldu. AFP’ye açıklamalarda bulunan Mbappe PSG yöneticilerine 2024 yılında bitecek olan sözleşmesini bir daha yenilemeyeceğini bildirdi.

SÖZLEŞMESİNİ UZATMAYACAK

Yıldız futbolcu AFP’ye yaptığı açıklamada, "PSG ile sözleşme uzatma konusunda hiçbir görüşme yapmadım. Yönetim, kontratımı 2024'ten sonrasına uzatmama kararım konusunda 15 Temmuz 2022'de bilgilendirildi. Mektubu ise onlara zaten daha önce iletmiş olduğum bu kararımı doğrulamak için gönderdim” ifadelerine yer verdi.

REAL MADRİD 300 MİLYONU GÖZDEN ÇIKARDI

Geçen sene oyuncuyla anlaşan ancak daha sonrasında imzayı attıramayan Real Madrid’in 300 milyon civarında bir imza parası vermeyi gözden çıkararak, yıldız golcü için tekrar devreye gireceği iddia ediliyor.