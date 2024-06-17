Kylian Mbappe tehdit etti

EURO 2024’te şampiyonluk mücadelesi devam ederken, Fransa’da Yasama Meclisi seçimlerinin başlamasıyla birlikte turnuva heyecanına seçim atmosferi de eklendi.

Ortamdaki seçim heyecanı devam ederken, Real Madrid’in yeni dev transferi Kylian Mbappe’den flaş bir açıklama geldi. Siyasi taraf tutmaktan kaçınan Mbappe, siyasi yorumlar yapan takım arkadaşı Marcus Thuram’a destek açıklamalarında bulundu.

Fransa'nın kritik bir dönemeçte olduğunun altını çizen Mbappe, "Ülkemizin tarihinde çok önemli bir andayız. Bu nedenle tüm Fransız halkına, özellikle de genç nesle seslenmek istiyorum. Bizim fark yaratabilecek bir nesil olduğumuzu düşünüyorum. Aşırı uçların iktidarın kapısında olduğunu ve ülkemizin geleceğini seçme fırsatına sahip olduğumuzu görüyoruz. Bu nedenle tüm gençleri oy kullanmaya ve durumun ciddiyetinin farkına varmaya davet ediyorum. Sesimin mümkün olduğunca çok kişiye ulaşmasını umuyorum. Ülkemizle ve hoşgörü, çeşitlilik, saygı gibi değerlerimizle özdeşleşmeliyiz. Fransızlara güveniyorum, her ses önemli. Gerçekten doğru seçimi yapacağımıza ve 7 Temmuz'da bu formayı gururla taşıyacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIMI BIRAKBİLECEĞİNİN SİNYALLERİNİ VERDİ

Marcus Thuram’ın aşırı sağcı RN'ye karşı görüşlerine değinen Mbappe, "Marcus ile aynı değerleri paylaşıyorum ve onunla birlikteyim. O, fikrini söyledi ve ben de onun yanındayım. Değerlerimize uymayan bir ülkeyi temsil etmek istemiyorum" dedi.

FRANSA’^DA SEÇİMLER

Fransa'da yaşanan seçimler iki tur üzerinden gerçekleşecek. İlk tur 30 Haziran'da, ikinci tur ise 7 Temmuz'da yapılacak. Toplamda 577 üyeden oluşan Fransa Cumhuriyeti 17. Ulusal Meclisi için sandık başına gidilecek.

Aşırı sağcı RN, Marine Le Pen'in babası Jean-Marie Le Pen'den görevi devralmasının ardından 2012'den bu yana hızla yükselişte. 2022 seçimlerinde, RN Yasama Meclisi'nde 89 sandalye kazanarak güçlü bir performans sergiledi. Bu rakam, 2017'deki 8 ve 2012'deki 2 sandalyeden büyük bir artışı temsil ediyor.