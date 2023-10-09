Kylie Jenner İsrail paylaşımını tepkilerden sonra sildi

İsrail'e destek veren Kylie Jenner, "Şimdi ve her zaman İsrail halkının yanındayız" ifadelerini kullandı. Jenner, tepkilerin ardından paylaşımı sildi.

Kylie Jenner İsrail paylaşımını tepkilerden sonra sildi

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, cumartesi sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını açıkladı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. Dünyaca ünlü model Kylie Jenner ise İsrail'i destekleyen bir paylaşım yaparak tepki çekti.

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"HER ZAMAN İSRAİL HALKININ YANINDAYIZ"

399 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından İsrail'e destek paylaşımı yapan Kylie Jenner, "Son yılların en korkutucu durumlarından biriyle karşı karşıya olan İsrail halkının yanındaysanız paylaşın" ifadesinin yer aldığı bir fotoğrafı yayınlayarak "Şimdi ve her zaman İsrail halkının yanındayız" notunu yazdı.

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TEPKİLERDEN SONRA PAYLAŞIMI SİLDİ

Kylie Jenner'ın İsrail'e destek paylaşımı kısa sürede binlerce tepki alınca modelden jet hızında hamle geldi. Ünlü isim, eleştirilerin ardından paylaşımı sildi.

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