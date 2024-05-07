Kyren Wilson ilk kez dünya şampiyonu

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Kyren Wilson ilk kez dünya şampiyonu
Dünya Snooker Şampiyonası'nda zirveye Kyren Wilson'ın adı yazıldı. Finalde Jak Jones'u mağlup eden Wilson, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

1927 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve snooker dünyasının en saygın turnuvası olan Dünya Snooker Şampiyonası, bu yıl İngiltere'nin Sheffield şehrindeki ünlü Crucible Tiyatrosu'nda gerçekleşti.
48. kez sahne olan bu prestijli turnuvada, 32 yaşındaki İngiliz oyuncu Kyren Wilson, iki haftalık uzun bir mücadelenin ardından şampiyonluğu kazandı.
Finalde Jak Jones karşısında zorlanan ancak mücadeleden vazgeçmeyen Wilson, 18-14'lük skorla galip gelerek ilk şampiyonluğunu ilan etti.
Zafer sonrası duygularını kontrol etmekte güçlük çeken Wilson, şıklığıyla dikkat çeken oğlu Bailey'e bakarak, "Onun bu şekilde giyinmiş olması, kaybetmemi daha da utanç verici kılardı" şeklinde konuştu.

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