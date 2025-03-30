La Liga'da Oyarzabal fırtınası

Real Sociedad’ın kaptanı Mikel Oyarzabal, Valladolid karşısında takımının en önemli isimlerinden biri oldu. Milli takımda Hollanda’ya karşı iki gol atan Oyarzabal, bu maçta da skoru değiştiren isim oldu. Sezon boyunca gol yollarında zorlanan Real Sociedad, kaptanının yükselen formuyla Avrupa hedefini sürdürmek istiyor.

Oyarzabal, maç öncesinde adalesinde yaşadığı hafif ağrı nedeniyle antrenmana çıkmamıştı. Ancak karşılaşma öncesi yapılan son kontrollerde sahaya çıkmaya uygun olduğu anlaşıldı. Teknik direktör Imanol Alguacil, bu gelişme üzerine tecrübeli oyuncusunu ilk 11'de sahaya sürdü. Öte yandan, mide rahatsızlığı geçiren Oscarsson, kadroya dahil edilmedi.

MAÇA ZOR BAŞLADI AMA GOLÜNÜ ATTI

Maçın başında Real Sociedad, Valladolid karşısında zor anlar yaşadı. Savunmada dağınık bir görüntü sergileyen ekip, kaleci Remiro’nun kritik kurtarışları sayesinde kalesini gole kapattı. Oyarzabal, ilk net fırsatını değerlendiremese de takım arkadaşı Pablo Marín’in mükemmel ortasına yaptığı yarım voleyle skoru değiştirdi.

Bu gol, Oyarzabal’ın Real Sociedad formasıyla oyun içinden attığı ilk goldü. Son üç golünü penaltıdan bulan kaptan, son olarak Ocak ayında Rayo Vallecano’ya karşı bir organizasyon golü kaydetmişti. Valladolid karşısında fileleri sarsan Oyarzabal, sezon genelinde 12 gole ulaştı ve takımın en skorer ismi oldu. En yakın takipçileri ise sekiz gollü Brais Méndez ile yedişer golü bulunan Oscarsson, Ander Barrenetxea ve Takefusa Kubo.

BERNABÉU ÖNCESİ DİNLENDİRİLDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Real Sociedad skoru artırma şansı yakalasa da Valladolid yine etkili olan taraftı. Maçın son bölümlerinde Sergio Gómez’in golüyle farkı ikiye çıkaran Sociedad, avantajını korumayı başardı. Teknik direktör Alguacil, bu durumdan faydalanarak Oyarzabal’ı oyundan aldı ve Mariezkurrena’yı sahaya sürdü. Genç oyuncu, Anoeta’daki ilk maçına çıkarken, takımın diğer yetenekli futbolcusu Dani Díaz da La Liga'da ilk kez forma giydi.

Real Sociedad, önümüzdeki hafta Real Madrid deplasmanına çıkacak. Oyarzabal’ın dinlenerek bu kritik maça hazırlanması, takım için büyük önem taşıyor. Kaptanın formda oluşu, Sociedad’ın Avrupa kupalarına katılma yolundaki en büyük avantajlarından biri olacak.