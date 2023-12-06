Labada deyip geçmeyin

Halk arasında evelik otu olarak da bilinen labada, ne yazık ki az tanınan bitkilerden biri. Vücuda birçok fayda sağladığı biliniyor. Ama kullanımı az..

Labada, halk arasında en çok evelik ismiyle bilinse de yabani pazı, develik, efelik ya da efelek olarak da anılan bir bitki. Kuzukulağına ve hatta ıspanağa benzerliği sebebiyle zaman zaman karıştırılsa da koyu yeşil renkli yaprakları daha yayvan, geniş olduğu için ayırt edilebiliyor.

Doğada kendiliğinden yetişebilen labada, yetişmek için çok özel şartlar aramadığından ülkemizin hemen her yerinde kendisine rastlamak mümkün oluyor, özellikle sulak çayırlarda, dere ve nehir kıyılarında sıkça görülüyor. İlkbahar aylarında yemyeşil yüzünü göstermeye başlayan bu çok yıllık bitki, ağustos ayına kadar toplanabiliyor, taze taze tüketilebildiği gibi kurutularak da değerlendiriliyor.

YARARLARI NELERDİR?

Vücutta iştah açıcı bir etki oluşturuyor, bu sayede iştah kaybı yaşayan ya da kilo almak isteyenlere önerilen doğal takviyelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Labada, romatizma ağrılarının azalmasında rol oynuyor, romatizma ağrıları konusunda doğal bir ağrı kesici olarak görülüyor.

Kadının temizlenmesine yardımcı oluyor.

Bunların yanında labadanın basur sorunu yaşayanlara da bu konuda destek olduğu söyleniyor.

Kadınların en büyük sıkıntılarından olan adet sancılarının azalmasına yardımcı oluyor.

Labada, antibakteriyel ve antioksidan özellikleri yüksek bir bitki olduğundan düzenli kullanıldığında bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Aynı özellikleri sayesinde toksinlerin vücuttan hızla ulaştırılmasına yardımcı oluyor.

Yüksek oranda C vitamini içerdiğinden grip, nezle gibi rahatsızlıkların hızla iyileşmesine destek oluyor.

Labadanın kaynatılıp püre haline getirilmesiyle hazırlanan karışım harici olarak cilde uygulandığında birçok cilt sorununa çözüm olabildiği söyleniyor. Özellikle geçmiş zamanlarda kaşıntı, kızarıklık ve egzama gibi problemlerin daha hızlı geçmesine destek olması amacıyla kullanıldığı biliniyor.

YAN ETKİLERİ VAR MI?

Labada bitkisini yakından tanıdık tanımasına ama aklınızda hemen "Acaba bir zararı var mıdır?" sorusu da oluşmuş olabilir. Öncelikle müjdemizi isteriz, ölçülü bir şekilde tüketildiğinde, aşırıya kaçılmadığında kendisinin bilinen çok ciddi bir yan etkisi bulunmuyor. Ancak tabii ki labada tüketirken de diğer her şeyde olduğu gibi dikkati elden bırakmamak büyük önem taşıyor. Özellikle aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz çok önemli, bizden söylemesi:

Labada, doğada kendiliğinden yetişebilen bir bitki olduğundan onu toplarken zehirli başka bitkilerle karıştırmamak büyük önem taşıyor. Bu nedenle labada alırken mutlaka güvenilir yerlerden aldığınıza dikkat etmeniz gerekiyor.

Daha önce hiç labada tüketmediyseniz ve alerjik bir bünyeniz varsa doktorunuza danışmanız da önemli.