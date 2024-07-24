Laf atma tartışmasında kan aktı. Arkadaşlarıyla iş yerini basıp kurşun yağmuruna tuttu

Olay, dün saat 10.30 civarında Halkalı Merkez Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, Agit Y. adlı şahıs, daha önce bir kadına hakaret etmişti. Durumdan haberdar olan karının yakınıyla beraberindeki 2 kişi Agit Y.'nin çalıştığı iş yerine girerek kurşun yağdırdı.

Saldırganın silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Agit Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak detaylı bir inceleme başlattı. Olay anında çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganların kimliğini tespit etti.

Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli M.Ş.G.'nin adresine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından M.Ş.G., "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi. Yaralı Agit Y.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri olay sırasında M.Ş.G.'nin yanında bulunan iki kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Olayla ilgili olarak aynı sokakta esnaflık yapan İsmet Tuncel, "İçeride oturuyorduk, bir anda silah sesleri duyduk. Dışarıya çıktığımızda, fırından Agit’in vurulduğunu öğrendik. Aracın ve merminin ne olduğunu göremedik. Dışarıda polisler de ne olduğunu anlamaya çalıştı" şeklinde bilgi verdi.