Laf dalaşı büyüyor! Ergin Ataman'a sert sözler

12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası (Eurobasket 2025) finalinde, Almanya'ya 88-83 yenilerek ikinci olmuştu.

Alman basketbolcu Dennis Schröder'in, Türkiye Başantrenörü Ergin Ataman'a hakaret ettiği bir video sosyal medyada paylaşılmıştı.

Ataman, önceki gün verdiği bir röportajda Schröder'le ilgili soruya "Özür dilemesine de gerek yok. Ben takıma bir oyuncu transfer ederken önce onun kişiliğine, terbiye sınırlarına bakarım. Kişilik problemi yaşamış o videoda. Önemli değil, gençliğine veriyorum. Onu NBA'deki koçları düşünsün. İstediği kadar dünyanın en iyi oyuncusu olsun benim takımımda oynayamaz" yanıtını verdi.

Ataman'ın sözleriyle ilgili açıklama yapan Dennis Schröder ise "Şanslısın ki asla benim koçum olmayacaksın. Bu laf dalaşını başlatan ben değildim, sen başlattın. Vizimle ilgili konuştun. Madem laf atıyorsun, arkasını doldurman lazımdı ama yapmadın. Kırılmış gibisin ama sana sadece sevgiler. Ben sadece kendim olacağım" ifadelerini kullandı.

Dennis Schröder haddini aştı! Ergin Ataman hakkında küstahça sözler