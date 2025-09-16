Dennis Schröder haddini aştı! Ergin Ataman hakkında küstahça sözler

Almanya, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı mağlup ederek EuroBasket'te şampiyonluğa ulaştı Başantrenörümüz Ergin Ataman ise turnuvanın en iyi koçu seçildi. Almanya forması giyen Dennis Schröder, Ataman'ın bu başarısının ardından skandal sözler kullandı.

Jose Mourinho'nun dünyası başına yıkıldı! Öyle bir haber aldı ki...

Igor Tudor'dan Kenan Yıldız tepkisi!

"ATAMAN, DEFOL GİT BURADAN"

Galibiyetin ardından bir Twitch yayını katılan Schröder, "Ataman, defol git buradan! En İyi Koç? K*çım!" ifadelerini kullandı.

Bild'in haberine göre; Schröder bununla da yetinmedi. Ataman'ın maç öncesi basın toplantısında Türkiye'nin Almanya'dan daha iyi durumda olduğunu yönündeki görüşlerine Schröder, saygısız bir mimikle cevap verdi.

Okan Buruk'tan Eintracht Frankfurt maçı için Victor Osimhen kararı!

Eintracht Frankfurt'tan beklenmedik Galatasaray paylaşımı!

Almanları Galatasaray korkusu sardı!

Değneklerle yürüyordu! Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın test sonuçları belli oldu

Domenico Tedesco yıkıldı!

Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!