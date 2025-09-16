Dennis Schröder haddini aştı! Ergin Ataman hakkında küstahça sözler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dennis Schröder haddini aştı! Ergin Ataman hakkında küstahça sözler

EuroBasket 25'te şampiyonluğa ulaşan Almanya'da takımın yıldız oyuncularından Dennis Schröder, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman için olay olacak sözler sarf etti. 32 yaşındaki tecrübeli ismin sarf ettiği sözler büyük tepki çekti.

Almanya, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı mağlup ederek EuroBasket'te şampiyonluğa ulaştı Başantrenörümüz Ergin Ataman ise turnuvanın en iyi koçu seçildi. Almanya forması giyen Dennis Schröder, Ataman'ın bu başarısının ardından skandal sözler kullandı.

"ATAMAN, DEFOL GİT BURADAN"

Galibiyetin ardından bir Twitch yayını katılan Schröder, "Ataman, defol git buradan! En İyi Koç? K*çım!" ifadelerini kullandı.

Bild'in haberine göre; Schröder bununla da yetinmedi. Ataman'ın maç öncesi basın toplantısında Türkiye'nin Almanya'dan daha iyi durumda olduğunu yönündeki görüşlerine Schröder, saygısız bir mimikle cevap verdi.

