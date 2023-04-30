ısıtacak lahana çorbası tarifini sizler için derledik. Peki, lahana çorbası nasıl yapılır? Lahana çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Lahana çorbası yapmak isteyenler lahana çorbası tarifini ve lahana çorbası tarifinin püf noktalarını araştırıyor. Peki, lahana çorbası nasıl yapılır? Lahana çorbası tarifinin malzemeleri neler?

İşte lahana çorbasının tarifi…

LAHANA ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

- 1 adet küçük boy beyaz lahana

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 adet kuru soğan

- 6-7 adet sarımsak

- Bir tutam kimyon, zerdeçal, toz zencefil

- Bir demet maydanoz

- 4 adet sivri biber

LAHANA ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Lahanayı ince ince kıyıp kenara aldıktan sonra soğanı küp küp doğrayın ve zeytinyağıyla tencerede pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından sarımsağı bütün şekilde ilave edin.

Maydanozu saplarıyla birlikte kesip çorbaya ekleyin ve sivri biberi de ekledikten sonra lahanaları da birleştirip üzerini geçecek kadar su ekleyin.

Son olarak baharatlarını ve tuzunu isteğinize göre ilave ederek kaynamaya bırakın.

Sebzeler yumuşadıktan sonra çorbanızı dilerseniz blender’dan geçirebilirsiniz.