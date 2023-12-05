Lahana sarması nasıl yapılır?

İşte lahana sarması tarifi...

KAYNAK: Haber Merkezi
Lahana sarması nasıl yapılır?

Lahana sarması nasıl yapılır?

Malzemeler

1 tane orta boy lahana
6 su bardağı sıcak su

İç harcı için:

1 su bardağı pirinç
400 gram kıyma (tercihe göre, kullanılmayabilir)
2 tane orta boy kuru soğan
1 tane büyük boy domates
Yarım tatlı kaşığı domates salçası
Yarım tatlı kaşığı biber salçası (tercihe göre)
Çeyrek demet maydanoz
1 tatlı kaşığı nane
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Yarım su bardağı ılık su

Sosu için:

3 yemek kaşığı zeytinyağı (normal ayçiçek yağı da kullanılabilir)
2 yemek kaşığı domates salçası
1 adet büyük boy domates rendesi
1 su bardağı sıcak su
Yarım çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı tereyağı

Hazırlanışı

Büyük bir tencerede su kaynatılır.
Yaprak yaprak ayıklanan lahanalar kaynayan suya atılır ve haşlanır. Haşlanınca tencereden çıkarılıp süzülmeye bırakılır.
Yemeklik doğranılan kuru soğanlar, pirinç, kıyma, domates rendesi, ince kıyılmış maydanoz, domates ve biber salçası, nane, tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve ılık su ile karıştırarak harç hazırlanır.
Sosu için rendelenmiş domates, domates salçası, tuz, zeytinyağı ve tuz ılık suyla açılır.
Sosu sarmaların üzerine gezdirip küp küp kesilen soğanlar tereyağlı tencerenin üzerine yerleştirilir.
Damarları ayıklanan lahanalara dolma içi sarılır ve sarmalar tencereye yerleştirilir.
Sarma tenceresinin kapağı kapatılır ve altı kısılır. 35 dakika kadar pişmeye bırakılır.

Afiyet olsun.

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