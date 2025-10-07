Lahanaların altından Afganlı kaçaklar çıktı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde lahanayla kamufle edilen dorsede Afganistan uyruklu 4 kaçak yakalandı. Kaçaklar dışı edilirken TIR sürücüsü tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde doğu illerinden Sakarya'ya kaçak göçmen sevkiyatı yapılacağı tespiti üzerine V.K. (41) idaresindeki TIR, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti üzerindeki bir tesiste durduruldu.

TIR'ın dorsesinde yapılan aramada, lahana yüklü brandanın altında kamufle edilmiş Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçaklar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, sürücü V.K.'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

Suça konu araç 15 gün süreyle trafikten men edildi. Gözaltına alınan V.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

