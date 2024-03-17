Lahmacun hamuru nasıl yapılır? Dumanı üstünde tüten lezzet yedikçe yediriyor

Rukiye Selçuk
Lahmacun hamuru nasıl yapılır? Dumanı üstünde tüten lezzet yedikçe yediriyor
Kebapçıda yenen çıtır çıtır lahmacun hamurunu evde açmak isteyenler için tam ölçülü tarif… Lahmacun hamuru nasıl yapılır?

Birçokları tarafından sevilen lahmacun, hazır alındığında tadına doyum olmaz. Ancak evde de tıpkı dışarıdaki gibi lahmacun hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Evde lahmacun hamuru nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, sizin için ölçülü tarifi veriyoruz.

Lahmacun hamuru tarifi uygulamak için öncelikle malzemeleri bilmeniz gerekiyor. Tıpkı kebapçıda yediğiniz lahmacun için adım atmaya başlamak istiyorsanız detaylara geçelim.

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LAHMACUN HAMURU MALZEMELERİ

Mis gibi dumanı üstünde tüten çıtır ya da yumuşak bir ev yapımı lahmacun hamurunun içinde bulunan malzemeleri merak ediyorsanız, bir lahmacun hamurunun içine un, tuz ve su konduğunu, hamurun bu şekilde yapıldığını bilmelisiniz.

Bazı kişiler lahmacun hamuru mayalı mı olur, lahmacun hamuru mayalanır mı diye soruyor. Ancak bilmelisiniz ki lahmacun hamuru mayasız olmalıdır. Evde taş fırın lezzetinde mis gibi tadına doyum olmayan bir lahmacun hamuru elde etmek için mayalı hamur kullanmamalısınız.

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Öte yandan lahmacun hamuru nasıl yapılır diye soranlar için saydığımız malzemeler dışında yumurta, süt, yoğurt gibi malzemeleri eklememelerini de söylemek gerekiyor. Bir lahmacun hamuru tarifi un, su ve tuzdan oluşur.

20 adet lahmacun hamuru için ortalama 2 su bardağı kadar su ile yaklaşık 5 su bardağı kadar un kullanabilirsiniz.

LAHMACUN HAMURU NASIL YAPILIR?

Çocuklarınız ve aileniz için kebapçı tadında farklı bir akşam yemeği hazırlamak istiyorsanız ideal tercihiniz lahmacun hazırlamak olabilir. Bunun için iç harcınızın dışında lahmacun hamuru tarifi alarak hamurunuzu hazır etmelisiniz.

O halde lahmacun hamuru nasıl olur diye soranlar için tarifimizi verelim.

Öncelikle unu eleyin. Oda sıcaklığında beklemiş suyu da hazır edin.

İlk olarak kaç kişilik lahmacun hamuru tarifi aradığınıza karar verin. Buna göre unun ölçüsü değişecek.

Bu yüzden önce suyu kaba alın. 20 adet kadar lahmacun hazırlamak için 2 su bardağı su ile 5 su bardağı un kullanmanız yeterli olabilir.

Kaba koyduğunuz suya azar azar un ekleyin ve birbirine yedirin. Tuzu da ilave edin.

Ele yapışmayan, orta sertlikte bir hamur elde edene kadar yoğurun.

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Ne kadar iyi yoğurursanız lezzeti o denli güzel olacaktır. Lahmacun nasıl yapılır diye soranlar mutlaka hamur kıvamına ve yoğurulmasına dikkat etmeli. Hamurun çok sert olmamasına özen gösterin.

Ne kadar lahmacun yapmak istiyorsanız o sayıda hamurunuzu bölün.

Böldüğünüz parçaların üzerine bez örtün ve 30 dakika kadar dinlenmesini sağlayın. Ardından unlanmış tezgahta oklava yardımıyla açın.

Orta kalınlıkta olmasına dikkat edin. Çok ince açılırsa iç harcı taşımakta zorlanan hamur parçalanacaktır. Pizza gibi olmaması için kalın da olmaması gerekir.

Ardından ayrı olarak hazırladığınız iç harcı ekleyerek pişirebilir, dumanı üstünde tüten harika lahmacunlarınızı afiyetle yiyebilirsiniz.

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